Подарок или взятка? Свердловские приставы рассказали, как под Новый год не попасть под статью

В преддверии новогодних и рождественских праздников судебные приставы Свердловской области предупреждают служебных сотрудников об опасности попасть под статью при дарении и получении подарка. В ряде случаев это может восприниматься как взятка.

"Запрет содержат положения ФЗ от 27.07.2004 №79-ФЗ "О государственной гражданской службе РФ", ФЗ от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции", а также положения Гражданского кодекса РФ", - сообщает пресс-служба ГУФССП.

К числу подарков, за которые могут уволить чиновника в связи с потерей доверия, относятся: деньги, продукты питания, цветы, сувенирная продукция и др. Если же подарок расценивается как взятка, сотрудник и вовсе будет привлечен к уголовной ответственности. При этом, запрет не распространяется на подарки, полученные в рамках протокольных мероприятий, во время служебных командировок, других официальных мероприятий и иных случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, определяющими особенности правового положения и специфику трудовой деятельности работника.

Свердловчан также просят быть бдительными. Если вы стали свидетелем нарушения или располагаете информацией о противоправных действиях работников ГУФССП, необходимо сообщить об этом по круглосуточному "телефону доверия": 8 (343) 286 06 53, который функционирует с целью профилактики и предотвращения фактов коррупционной направленности, злоупотребления и превышения должностных полномочий со стороны работников службы.