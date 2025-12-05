"Уралкалий" инициировал выпуск конверта к 100-летию Верхнекамского месторождения солей

"Уралкалий" стал инициатором выпуска почтового маркированного конверта, посвященного 100-летию открытия Верхнекамского месторождения солей. Торжественная церемония гашения состоялась в рамках X Пермского инженерно-промышленного форума.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий", в мероприятии приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, директор по взаимодействию с органами власти "Уралкалия" Олег Калинский и директор управления федеральной почтовой связи Пермского края Наталия Доронина.



В оформлении конверта использовано изображение горной выработки рудника БКПРУ-4 Верхнекамского месторождения солей, которое разрабатывает "Уралкалий". Уникальный дизайн символизирует богатство калийных недр, профессионализм и преданность делу горняков, которые обеспечивают стабильное развитие компании.



5 октября 1925 года в Соликамске профессор Пермского университета Павел Преображенский на глубине 92 метра обнаружил толщу калийных солей. Эта дата считается официальным открытием Верхнекамского месторождения и началом истории калийной промышленности России. Открытие месторождения сыграло важную роль в развитии экономики региона и страны.



Губернатор Дмитрий Махонин отметил, что Прикамье — уникальный промышленный регион. Он обладает богатыми природными ресурсами, здесь работают старейшие предприятия.

"Сто лет назад профессором Павлом Преображенским было открыто крупнейшее в стране и второе по величине в мире Верхнекамское месторождение солей. Сегодня"Уралкалий" — ведущий производитель калийных удобрений в мире. Почтовый конверт — это знак уважения и преклонения перед ветеранами калийной промышленности, благодарность нашим землякам", - подчеркнул глава региона.



Гендиректор компании "Уралкалий" Виталий Лаук, в свою очередь, отметил, что Верхнекамское месторождение солей — это не просто географическое место на карте, это символ зарождения и развития калийной промышленности.

"Мы гордимся тем, что разрабатываем месторождение практически с момента его открытия, и уверены, что впереди у нас еще много свершений. Маркированный конверт несет важную просветительскую миссию, привлекая внимание общественности к калийной отрасли и компании, укрепляет связь между историей и современностью, подчеркивая стратегическую значимость ресурсов для экономики и социальной жизни Пермского края", - заявил он.