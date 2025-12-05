Из-за нехватки денег свернута разработка оборудования для производства суверенных процессоров

Министерство промышленности и торговли России остановило несколько стратегических проектов, которые нужны для производства суверенных процессоров и микросхем.

Как сообщает CNews, отмена тендеров связана с перераспределением ограниченного бюджета в пользу других приоритетов. Среди отмененных инициатив — проект на 1,6 млрд руб. по освоению производства слитков монокристаллического фторида кальция. Этот материал, необходимый для оптики установок ультрафиолетовой фотолитографии, сейчас поставляется только иностранными компаниями (Nikon, Corning, Hellma), доступ к которым для Москвы закрыт.

Также отменен тендер на 400 млн руб. по разработке технологии выращивания специальных монокристаллов для оптических изоляторов (ячеек Фарадея), используемых в лазерных системах. В настоящее время российские производители вынуждены полагаться на импортные компоненты, поскольку аналогичные отечественные материалы отсутствуют.

Решение продиктовано дефицитом финансирования. В самой госпрограмме развития электронного машистроения, как следует из данных министерства, на период 2026–2028 годов не хватает более 33 млрд руб.