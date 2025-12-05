СМИ: Путин попросит Моди открыть филиалы "Альфа-банка" и "Газпромбанка" в Индии

"Газпромбанк" и "Альфа-Банк" обратились к регулирующим органам Индии за разрешением начать операции в стране.

Вопрос может быть поднят во время визита президента России Владимира Путина в Индию. Ожидается, что оба банка, уже запросившие лицензии у Резервного банка Индии, официально объявят о выходе на индийский рынок по итогам этого визита, сообщает Reuters.

В ходе визита Путина в Индию будет подписан важный пакет документов, заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.