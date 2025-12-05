В Госдуме одобрили сплошные рубки леса на Байкале

Комитет Госдумы по экологии поддержал проект закона, который снимает действующий запрет на сплошные рубки в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

Рассмотрение документа во втором чтении запланировано на 9 декабря. Инициатива, разработанная Минприроды и одобренная правительством летом 2025 года, предусматривает исключение: сплошные рубки будут допускаться только для восстановления погибших насаждений, если выборочные санитарные рубки окажутся неэффективными.

Ключевым условием станет получение положительного заключения от Российской академии наук, а окончательный перечень участков будет утверждаться специальной правительственной комиссией. Параллельно комитет поручил правительству внести изменения в Лесной кодекс, предложив заменить термин "сплошные рубки" на формулировку "природоохранные мероприятия по лесовосстановлению" в рамках подобных операций, сообщает РБК.

В 2023 г. нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении поправки в ФЗ "Об охране озера Байкал" и ФЗ "Об экологической экспертизе". Как следует из текста документа, в охранной зоне озера предлагается разрешить сплошные рубки деревьев для строительства отдельных категорий объектов. В их число попали сооружения инженерной защиты территорий, объекты ЖКХ, необходимые для обеспечения населенных пунктов и особой экономической зоны "Ворота Байкала", а также автомобильные дороги, противопожарные разрывы и линейные объекты. Проект предусматривает возможность перевода земель из категории лесфонда в земли населенных пунктов при создании военных и гражданских захоронений.