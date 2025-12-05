Правительство РФ заявило о необходимости найти более 12 млн рабочих рук к 2032 году

Согласно семилетнему прогнозу Минтруда, представленному министром Антоном Котяковым, к 2032 году экономика столкнется с масштабной кадровой потребностью в 12,2 млн работников.

Основной драйвер (11,7 млн человек) — необходимость заместить специалистов, выходящих на пенсию. Дополнительно 500 тыс. сотрудников потребуются для новых рабочих мест. В отраслевом разрезе прогноз показывает значительный рост спроса на кадры в транспорте и логистике (+226 тыс.), здравоохранении (+222 тыс.), обрабатывающей промышленности (+186 тыс.), научной сфере (+139 тыс.) и IT-секторе (+135 тыс.).

При этом ожидается сокращение численности занятых в торговле на 220 тыс. человек, сообщают "Ведомости".

Напомним, российские компании массово переходят на сокращённые графики работы, что ведёт к резкому росту скрытой безработицы.