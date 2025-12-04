FIS заявила о санкциях в ответ на дискриминацию российских и белорусских спортсменов

За дискриминацией или провокационными действиями в отношении российских и белорусских спортсменов, выступающих под эгидой FIS, последуют санкции. Об этом заявила Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS).

"Любое дискриминационное или провокационное поведение по отношению к спортсмену российского или белорусского спортивного гражданства, допущенного к участию в соревнованиях в качестве Индивидуального нейтрального атлета в соответствии с настоящей политикой, подлежит дисциплинарному разбирательству за нарушение статьи 3.5 Универсального кодекса этики FIS", - говорится в документе организации.

Ранее спортивный арбитражный суд в Лозанне согласился удовлетворить апелляцию России на отказ Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) допускать российских спортсменов на соревнования.

Теперь российские спортсмены должны быть допущены к соревнованиям в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе, а спортсмены в паралимпийских дисциплинах - под национальным флагом и со всеми положенными национальными атрибутами.