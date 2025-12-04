Роскомнадзор заблокировал сервис Snapchat на территории России

На территории России заблокирован американский сервис для обмена фото и видео Snapchat. Как сообщает Роскомнадзор, сервис использовался для вербовки злоумышленников для дальнейших террористических, мошеннических и других действий против россиян.

"В соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования Роскомнадзор принял меры по блокировке сервиса 10 октября 2025 года", - добавили в РКН.

По той же причине началась блокировка сервиса видеозвонков на устройствах Apple - FaceTime на территории страны.

Ранее Роскомнадзор заблокировал видео- и аудиозвонки в Telegram и WhatsApp*, также мотивировав это тем, что сервисы используют мошенники. В ведомстве не комментируют возможность мошенников и террористов использовать другие существующие мессенджеры и сервисы, например, пресловутый Max.

*мессенджер WhatsApp принадлежит американской технологической корпорации Meta, которую российский суд признал экстремистской организацией и запретил ее на территории РФ