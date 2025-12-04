Верховный суд России рассмотрит жалобу на решение вернуть Долиной квартиру

Верховный суд России назначил дату рассмотрения жалобы на решение нижестоящих инстанций по иску Ларисы Долиной к Полине Лурье, согласно которому покупательнице пришлось вернули артистке квартиру. Рассматривать дело начнут 16 декабря, сообщает пресс-служба суда.

Как передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в судебных кругах, на лицо факты нарушений прав граждан. Судя по принципиальному отношению к ним председателя Верховного суда, никто не сомневается, что решение будет принято в рамках правового поля и с соблюдением законных интересов сторон.

Скандал, пик которого пришелся на ноябрь, сделал "схему Долиной" самым обсуждаемым негативным событием в Рунете в 2025 году. Аналитики указывают, что в предыдущие 12 месяцев имя народной артистки упоминалось менее 2 тыс. раз в месяц. В сентябре 2025 года произошел "прорыв" – упоминаемость выросла на 250% — до 5,2 тыс. упоминаний, а в ноябре только в Telegram-каналах певицу упомянули почти 14 тыс. раз.

Ранее депутаты Госдумы пригласили Долину поучаствовать в круглом столе на тему мошенничества с квартирами, однако артистка никак на приглашение не отреагировала. Инициатор – депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев заявил, что Долиной "сейчас не до нас". А вот бывший однопартиец Свищева, глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов удивился, почему пригласили Долину, а не Полину Лурье – покупательницу квартиры, которая в результате осталась и без денег, и без жилья. И, согласно "бабушкиной схеме", в этой ситуации именно она является жертвой.