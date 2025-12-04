Евгений Солнцев рассказал оренбуржцам, какие дороги отремонтируют в 2026 году в регионе

В ходе прямой линии главе Оренбуржья Евгению Солнцеву задали вопросы по дорожной тематике и транспорту. Стоит отметить, что жители положительно оценивают перемены, которые видят на дорогах своего региона, где идут системные дорожные ремонты. Тема дорог вошла в топ-5 прямой линии губернатора.

"В Оренбургской области 25 тысяч километров дорог, из которых 1300 км – федеральные, более 11 тысяч – региональные, более 12 тысяч км – дороги местного значения. В асфальтовом покрытии почти 5 тысяч км межмуниципальных и региональных дорог. Гравийных – 6,5 тысячи км. Да, нам еще многое предстоит сделать. Но нужно понимать, что дороги – это одна из самых затратных частей расходов нашего бюджета. И не только нашего, так абсолютно во всех регионах страны. При этом приоритетность ремонта той или иной дороги определяется интенсивностью движения на этом участке, состоянием дорог", - сказал Евгений Солнцев.

Отвечая на видеовопрос о процессе ремонте дороги Орск – граница Республики Башкортостан, губернатор сообщил, что протяженность наиболее проблемного участка, по которому движется тяжелый транспорт, от Гая до границы с Башкортостаном составляет порядка 45 км.

"Обычным ремонтом не обойтись, необходим капитальный – по факту строительство новой дороги с улучшенными характеристиками, прежде всего по максимальной осевой нагрузке. В 2026 году мы запланировали отремонтировать один из участков этой дороги. Планируем начать капремонт от границы Башкортостана и выполнить его на протяжении 5 км. В дальнейшем – поэтапно довести дорогу до г. Гая", - сказал губернатор.

Он также сообщил, что всего в 2026 году на дорожное строительство в Оренбуржье планируется направить порядка 25 млрд рублей и привести в нормативное состояние более 223 км автомобильных дорог.

Так, в Кувандыкском муниципальном округе пройдет капремонт участка дороги станция Сара – Самарское с асфальтобетонным покрытием протяженностью 12 км и капитально отремонтируют гравийный участок этой дороги протяженностью 35,5 км (т с. Новопокровка до границы Башкортостана).

Продолжатся работы на дорогах Бугуруслан – Старокутлумбетьево (Асекеевский район), Бузулук – Грачевка (Грачевский район), Бугульма – Бугуруслан – Бузулук – Уральск (Бугурусланский и Бузулукский районы). Также планируется ремонт гравийных дорог.

"Из крупных мостовых объектов следующего года отметим капитальный ремонт моста через реку Орь на участке автомобильной дороги Орск – Джанаталап в Орске и продолжение реконструкции мостового перехода через реку Сакмару (верхового) на проспекте Братьев Коростелевых в Оренбурге", - рассказал Евгений Солнцев.

В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в этом году в Оренбургской области всего отремонтируют не менее 92 км автомобильных дорог. Это почти 63 км региональных и межмуниципальных трасс, а также 29,4 км в Оренбурге и Орске.

Дорожники сообщали, что на сегодня работы практически завершены, уложено более 981 тысяч кв. метров верхних слоев дорожной одежды – 99,9 % от запланированного объема.