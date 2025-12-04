Евгений Солнцев рассказал на прямой линии о комплексе работ по подготовке к паводковому периоду в Оренбуржье

На прошедшей прямой линии губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева с жителями поступали вопросы и обращения, касающиеся самых разных аспектов жизни региона.

В частности поступил вопрос, связанный с подготовкой к паводковому периоду. Жители Орска, который сильно пострадал при наводнении в 2024 году, ожидаемо опасаются - готов ли регион к возможным природным аномалиям.

"Это, действительно, тема номер один, которая сегодня на контроле. Никто, поверьте, не хочет повторения подобного. И заблаговременно ведем в этой части работу. В октябре провели организационное совместное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и межведомственной комиссии по пропуску весеннего паводка. Всем заинтересованным службам даны конкретные поручения. Начали подготовку к приему паводковых вод на всех водохранилищах области", – сообщил губернатор Евгений Солнцев.

Он также добавил, что все муниципальные образования Оренбуржья начали предпаводковую проверку гидротехнических сооружений на своих объектах. Крупные водохранилища Оренбургской области уже на данный момент обеспечили нормативный запас резервных емкостей для приема паводковых вод в предстоящем 2026 году.

Минувшим летом в регионе завершили работы по расчистке реки Сорочки в селе Кирсановка, на данный момент продолжаются мероприятия по очищению реки Сороки в Тоцком и реки Чёрной в селе Краснохолм.

Завершена процедура разработки декларации безопасности защитных дамб города Орска, эти документы направили на рассмотрение в специализированную экспертизу.

"Утверждение декларации безопасности завершим в этом году", - заявил Евгений Солнцев.