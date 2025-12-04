Парламент Кубани одобрил расширение мер поддержки участников СВО в крае

В ходе пленарного заседания Заксобрания Краснодарского края парламентарии поддержали законодательную инициативу краевой прокуратуры «О внесении изменений в статью 2 Закона Краснодарского края «О регулировании лесных отношений в Краснодарском крае».

Этот документ представил депутатам прокурор Краснодарского края Сергей Табельский. Он, в частности, отметил, что законопроект направлен на расширение региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей.

Проект закона предполагает наделить их первоочередным правом на осуществление заготовки древесины, которая может быть использована для строительства, ремонта, отопления жилых домов. Кроме того, поправки предусматривают применение корректирующего коэффициента по договорам купли-продажи лесных насаждений для всех категорий участников СВО.

Юрий Бурлачко - председатель ЗСК отметил, что действующая сейчас на Кубани система оказания помощи участникам СВО включает в себя максимально широкий спектр разнообразных мер поддержки - от различных выплат, частичной компенсации расходов на ремонт жилья и газификацию и до получения сертификатов на санаторно-курортное лечение.

Председатель ЗСК подчеркнул, что вместе с тем учесть сразу все нюансы, связанные с решением насущных проблем наших бойцов, в одном или нескольких нормативных правовых актах просто невозможно, поэтому работа в этом направлении продолжается.

«Инициатива, внесенная прокурором Краснодарского края Сергеем Владимировичем Табельским, предоставит защитникам Отечества право заготавливать древесину для собственных нужд вне очереди. Это немаловажно, поскольку зачастую ребята приезжают в отпуск всего на пару-тройку недель. Более того, при оплате древесины для всех категорий участников СВО будет предусмотрен корректирующий коэффициент. Отмечу, это лишь толика того, чем мы можем отблагодарить наших воинов за то, что они делают для нас с вами», – подчеркнул Юрий Бурлачко.