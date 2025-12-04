Благодарность Президента России вручил Губернатору Кировской области Александру Соколову полпред Игорь Комаров

В Вятской филармонии им. П.И. Чайковского прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Кировской области, в котором приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Кировской области Александр Соколов.

Полпред Игорь Комаров обратился к участникам со словами приветствия: "День региона — это повод подчеркнуть значимость вклада кировчан в общее дело развития России, отметить успехи и выразить уверенность в дальнейшем стабильном и динамичном развитии. Поздравляю всех жителей Кировской области с этим знаменательным праздником и желаю устойчивого роста и благополучия".

В ходе торжественного мероприятия полпред вручил губернатору Александру Соколову благодарность Президента Российской Федерации за значительный вклад в социально-экономическое развитие области.

Напомним, последние несколько лет стали прорывными для Кировской области в плане развития инфраструктуры — социальной, дорожной, транспортной, коммунальной, в благоустройстве и комплексном развитии территорий, обновлении учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения.

Так, только в 2025 году в Кировской области приняли учеников 5 новых современных школ, в 2026 году планируется введение в эксплуатацию еще 3 школ.

В муниципалитетах Кировской области открылись 180 новых фельдшерских пунктов, отделений врача общей практики. Ремонтируется порядка 400 километров дорог. Во всех муниципальных образованиях благоустраиваются парки, скверы, дворы.

Кировская область с самого начала специальной военной операции в Кировской области на особом контроле находятся вопросы защиты прав участников СВО и членов их семей. Губернатор постоянно инициирует расширение и дополнение мер социальной поддержки.

В ходе торжественного мероприятия Игорь Комаров также вручил орден Мужества младшему сержанту Евгению Цылёву - участнику СВО. Также государственные награды и поощрения получили руководители и сотрудники ведущих предприятий, представители педагогического сообщества.

Губернатор Александр Соколов в своем поздравлении землякам подчеркнул важность дальнейшего развития региона.

"Вятская земля всегда славилась умными, активными, инициативными людьми, готовыми воплощать в жизнь смелые идеи. Вместе мы делаем многое: развиваем промышленность и сельское хозяйство, создаем инфраструктур для людей, привлекаем инвестиции и внедряем инновационные технологии. Мы изменили имидж региона в России и уверенно идем дальше, чтобы сделать Кировскую область еще более интересной и привлекательной, максимально комфортной и уютной для жителей, где хочется создавать крепкие семьи, где звучат счастливые детские голоса, а молодежь остается жить и работать на родной земле", — сказал глава региона.