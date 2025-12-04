Импорт б/у автомобилей в ноябре вырос на 83% - статистика

В ноябре в России вырос импорт легковых б/у (старше трех лет) автомобилей – на 83%. Такой всплеск интереса к подержанным иномаркам связан с повышением с 1 декабря утилизационного сбора, отмечает глава агентства "Автостат" Сергей Целиков в своем Telegram-канале. Всего в РФ было импортировано без малого 60 тыс. б/у машин.

В целом с начала года импорт подержанных автомобилей растет уже на 21%.

Из трендов эксперт отмечает относительную свежесть ввозимых автомобилей – более половины из них не старше четырех лет. При этом примерно поровну ввозится леворульных и праворульных машин. Более 40% импорта приходится на Японию, еще 22% - на Южную Корею. Третье место занимает Китай (почти 16%).

По маркам лидирует Toyota, на втором месте Honda, замыкает топ-3 BMW.