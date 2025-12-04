В Екатеринбурге прошел VI межрегиональный турнир по самбо имени Анатолия Муранова

В Екатеринбурге во Дворце самбо и единоборств прошел VI межрегиональный турнир по самбо имени Анатолия Муранова, посвященный памяти сотрудников органов государственной безопасности, погибших при исполнении служебного долга.

Как сообщили Накануне.RU в Федерации самбо Свердловской области, турнир проводится шестой раз подряд и ежегодно расширяет географию. В этом году на борцовские ковры вышло более 200 спортсменов из Свердловской, Курганской областей и Пермского края. Приветственную телеграмму участникам соревнований направил президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

"Сегодня здесь собрались юноши, чтобы показать свое мастерство, волю к победе и уважение к памяти героев. Самбо – это спорт, который воспитывает характер, укрепляет силу духа, учит преодолевать трудности и двигаться вперед. Уверен, что участие в этом турнире станет для каждого из вас важным шагом в спортивном и личностном росте, а атмосфера честной борьбы и товарищества подарит новые цели и вдохновение", - отмечается в телеграмме.

Координатор проекта "Выбор сильных" в Свердловской области Алексей Свалов отметил, что успешная работа сотрудников органов безопасности – залог спокойного и успешного будущего всей страны.

"Обычному человеку непросто понять, как именно работают сотрудники органов безопасности, ведь большинство из них мы никогда не видим и не знаем в лицо. Но главное, на мой взгляд, видно невооруженным глазом: мы спокойно ходим по улицам, дети без опасений отправляются в школу, родители занимаются воспитанием, уральские предприятия выполняют свои задачи. Все это результат эффективной работы органов госбезопасности. Отдать дань уважения тем, кто погиб при исполнении служебного задания – священный долг каждого из нас. Участникам соревнований я желаю ярких поединков без травм!", - сказал Свалов.

"Этот турнир – дань уважения тем, кто отдал жизнь во имя нашей Родины. Многие из ваших старших товарищей сегодня несут службу, обеспечивая безопасность нашей страны. И немаловажную роль в их подготовке сыграло самбо: именно оно дает те необходимые навыки и физическую подготовку, которые открывают путь в специализированные ВУЗы и органы безопасности", - заявил исполнительный директор Федерации самбо Свердловской области Леонид Путинцев.

"Настоящие герои всегда остаются в тени. Анатолий Муранов, чье имя носит сегодняшний турнир, был настоящим героем и замечательным человеком: веселым, добрым, отзывчивым. Он выполнил боевую задачу ценой собственной жизни. Выражаю благодарность всем, кто принимал участие в организации данных соревнований. Спортсменам желаю достойной борьбы и только победы!", - сказал заместитель начальника отдела кадров управления ФСБ России по Свердловской области Артем Пашков.

На турнире присутствовали люди, которые лично знали и работали с Мурановым. Об этом уникальном человеке рассказал заместитель председателя совета ветеранов УФСБ России по Свердловской области Валерий Иванов.

"В декабре 1979 года Анатолий Муранов был направлен в Афганистан для участия в специальной операции по свержению режима Хафизуллы Амина. 27 декабря 1979 года группа Муранова – 14 офицеров и два взвода десантников – в стремительной 15-минутной схватке взяла штурмом здание МВД, обороняемое 350 афганцами. В этом бою Анатолий Муранов получил смертельное ранение, но память о нем жива. Сегодняшние соревнования – достойная дань уважения Героям", - отметил он.

На турнире присутствовал и родственник Муранова – Анатолий Пьянков. Он отметил, что семья гордится подвигом Анатолия Николаевича, который стал примером для всех сотрудников органов безопасности.

"Каждый тренировочный день, каждая схватка – это не просто шаг к спортивным вершинам, но и школа характера, которая формирует личность. В самбо учатся не сдаваться в трудную минуту, находить выход из сложной ситуации, брать на себя ответственность за результат. Именно эти качества становятся прочным фундаментом для служения Отечеству, в том числе в органах безопасности", - поприветствовал участников соревнований Анатолий Пьянков.