Бюджет Краснодарского края на три года одобрил парламент Кубани

Сегодня, 4 декабря, в работе очередного пленарного заседания под председательством Юрия Бурлачко участвовали Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, прокурор региона Сергей Табельский, сенатор РФ Александр Трембицкий, руководитель управления Минюста РФ по краю Игорь Бабаев, председатель Контрольно-счетной палаты Сергей Усенко.

В повестке дня парламентской сессии было порядка 30 вопросов.

Первым депутаты парламента Кубани рассмотрели подготовленный ко второму чтению законопроект о бюджете Краснодарского края на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Информацию о поправках, предлагаемых к рассмотрению, рассказал председатель профильного комитета Иван Артеменко.





В частности поправками предусматривается увеличение доходов и расходов краевого бюджета в связи с изменением объема федеральных безвозмездных поступлений, утвержденных Краснодарскому краю. С их учетом доходная часть бюджета на очередной финансовый год составит 547,9 млрд рублей, с ростом к первому чтению на 3,4 млрд рублей. Общий объем расходов на очередной год увеличится относительно утвержденного в первом чтении на 5,1 млрд и составит 552,1 млрд рублей.

Расходы на социально-культурную сферу края в 2026 году с учетом дополнительных и перераспределенных средств вырастут на 13,5 млрд рублей и составят 382,6 млрд рублей.

На реализацию 28 государственных программ края в 2026 году будет направлено 522,6 млрд рублей, рост относительно первого чтения по этому пункту увеличены на 15 млрд рублей.

В обсуждении вопроса приняли участие руководители парламентских фракций.

Лидер коммунистов в ЗСК Павел Соколенко, в частности, отметил, что имеется наличие резервов краевой экономики. Партия «Справедливая России», как отметил глава ее фракции в ЗСК Денис Хмелевской, поддержала представленный ко второму чтению законопроект.

Руководитель фракции «Единой России» в ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что параметры бюджета Краснодарского края оптимальны в современных условиях, заложено увеличение финансирования по основным направлениям социальной политики и реального сектора экономики.

Глава региона отметил, что в условиях новых вызовов бюджет региона должен быть «сбалансированным и честным», а в подходах к его формированию не должно быть необоснованных обещаний. Главную задачу губернатор видит сегодня в сохранении работающей экономики.

«Приоритетная задача - сохранить предприятия, агропромышленный и санаторно-курортный комплексы. Необходимо сделать все, чтобы бизнес продолжил работу. Это в первую очередь люди, которые приходят на свои рабочие места, получают зарплату. Они должны быть уверены в завтрашнем дне», - сказал Вениамин Кондратьев.

Решение, которое приняли депутаты после обсуждения, прокомментировал председатель ЗСК.

Юрий Бурлачко отметил, что при формировании главного финансового документа Кубани использовался сбалансированный подход. Он отметил, что, по самым оптимистичным прогнозам, это даст возможность не только сохранить положительную динамику по ряду ключевых показателей, но и улучшить ее.

Важно отметить, что с учетом изменений бюджет Кубани по-прежнему останется социально ориентированным - на социально-культурную сферу планируется направить порядка 70% средств. На реализацию 28 региональных госпрограмм будет направлено 95% всех расходов. Вместе с тем предусмотрено увеличение финансирования ключевых из них.

«Если говорить предметно, то на образование по сравнению с утвержденным планом текущего года в следующем направят на 6,3 млрд рублей больше, на здравоохранение — больше на 3,3 млрд рублей, на социальную поддержку граждан – на 3,2 млрд рублей. Кроме того, будут увеличены расходы и на ЖКХ - на 4,3 млрд рублей», - резюмировал Юрий Бурлачко.