В тройке самых популярных у россиян брендов нет ни одного российского

Россияне назвали свои любимые бренды. Лидерство осталось за компаниями из недружественных стран: Samsung, Adidas и Nike. На четвертом месте оказался "Яндекс", пятое место у Ozon (впервые в топ-5).

В топ-10 вошли Apple, BMW, Wildberries, "Магнит", Puma. На 11 месте находится Xiaomi, за ним следуют Ostin, Сбербанк, Bosch, Sony, Пятерочка, Mercedes, LG и Gloria jeans. Замыкает рейтинг из 20 брендов Toyota, пишут "Ведомости" со ссылкой на исследование компании OMI (Online Market Intelligence).

Впервые в рейтинг в этом году попали Wildberries и "Магнит", также вернулся Gloria Jeans. Покинули топ-20 Zara, "ВкусВилл" и "Лента".