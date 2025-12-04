Нового Уральского транспортного прокурора Романа Деринга представили коллективу

Старший советник юстиции Роман Деринг, назначенный на должность Уральского транспортного прокурора, встретился с коллективом. Его лично представил начальник управления по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере Генеральной прокуратуры РФ Владимир Тюльков.

Встреча, на которой присутствовали сотрудники транспортной прокуратуры, руководители органов исполнительной власти, правоохранительных и контрольно-надзорных ведомств Уральского региона, состоялась сегодня - 4 декабря.

Владимир Тюльков отметил положительные качества Деринга, такие как инициативность, требовательность и большой опыт работы в органах прокуратуры. Он также заявил об уверенности в том, что под новым руководством коллектив транспортной прокуратуры продолжит эффективную работу по решению надзорных задач в транспортном регионе.

Сам же Деринг заверил всех присутствующих, что приложит все необходимые усилия для обеспечения законности и правопорядка на транспорте.

Роман Деринг окончил Омскую академию МВД Российской Федерации. Служит в органах прокуратуры с 2005 года, прошел путь от следователя районной прокуратуры до заместителя Западно-Сибирского транспортного прокурора.