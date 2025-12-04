Глава СПЧ недоволен законом об отработке медиков

В недавно принятом законе об обязательной отработке выпускников медвузов есть что-то меркантильное, что не очень хорошо с точки зрения взаимоотношения государства и граждан. Так считает глава СПЧ Валерий Фадеев.

Он тоже отметил то, о чем говорили не только критики законопроекта, но и официальные лица: обязательства отработать три года нужно сопровождать условиями для этого. Если в советское время отправляли по распределению, то общежитие давали всем. Сейчас же все спустили в регионы. И в советское время была идея общего дела и общего блага, а сейчас ее нет, говорит эксперт. Поэтому попытки закрепить молодежь в деревне или поселке не очень подготовлена. Актуальность проблемы несомненна, но методы явно недостаточны для ее решения, уверен Фадеев.

"В этом есть что-то меркантильное: государство денег заплатило, а вы теперь отработайте", - сказал он в интервью РБК.