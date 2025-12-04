В Ханты-Мансийске полицейскими пресечена пропаганда запрещенной символики в социальных сетях

В октябре текущего года сотрудники полиции Ханты-Мансийска в ходе мониторинга интернет-ресурсов в канале одного из популярных мессенджеров выявили факт публичной демонстрации запрещенной символики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

20-летний житель города разместил в профиле фотографию с изображением символики движения, которое признано экстремистским в установленном законом порядке, а распространение его атрибутики запрещено в соответствии с федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности". В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был установлен и доставлен в отдел полиции. Молодой человек признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном.

По результатам рассмотрения материалов дела суд признал фигуранта виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование запрещённой экстремистской символики), и назначил наказание в виде штрафа.

Полиция Ханты-Мансийска напоминает: публичная демонстрация, распространение либо пропаганда символики организаций, признанных экстремистскими, влечет административную ответственность согласно ст. 20.3 КоАП РФ, а в отдельных случаях — уголовную ответственность.