Принят закон о втором бесплатном среднем профобразовании для участников СВО

Участники СВО получат возможность бесплатно получить второе среднее профессиональное образование. Такой закон приняла Госдума.

Если для всех граждан за счет бюджета возможно только первое среднее профобразование, то для участников СВО, силовиков и ополченцев Донбасса вводится право на второе по другой специальности. Для многих это будет шанс, это хорошо и для участников СВО, и для рынка труда, считает член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Ожидается, что закон будет стимулировать участников СВО к трудовой деятельности, повысит уровень их трудоустройства и снизит дефицит кадров на рынке труда.

По данным Минпросвещения, в 2025 году в колледжи и техникумы зачислено около 1,3 млн человек, что стало рекордом за полвека.