04 Декабря 2025
в россии
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге задержали мучителей девушки, расправу над которой сняли на видео

Силовики раскрыли покушение на убийство девушки в Екатеринбурге, расправу над которой сняли на видео и выложили в Сеть. Задержаны двое подростков.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось еще 5 ноября на улице Малышева в уральской столице: подростки избили 17-летнюю девушку, запечатлев происходящее на видео. В дальнейшем пострадавшую доставили в больницу, где оказали необходимую медпомощь.

Задержаны двое жителей Березовского 16 и 17 лет. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Мучителям уже предъявлено обвинение, суд заключил их под стражу.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, тревожное сообщение поступило в дежурную часть отдела полиции от бригады скорой медицинской помощи. Потерпевшую доставили в ГКБ №9 от одного из кафе в Ленинском районе Екатеринбурга, куда она обратилась за помощью.

"Сотрудникам уголовного розыска после изучения обстановки на месте происшествия удалось найти, тщательно проанализировать видеозаписи камер наружного наблюдения и по приметам отследить путь следования подозреваемых. В результате 10 ноября сообщники были задержаны в городе Березовском, где они проживали", - отметил полковник Горелых.

По его данным, сразу после этого обоих доставили для следственных действий с их участием.

"При досмотре у одного из задержанных сыщики обнаружили и изъяли телефон с тем самым видео, которое было распространено в интернете, с жестокими кадрами издевательств над потерпевшей. Сейчас представители МВД отрабатывают фигурантов громкого дела на причастность к иным ранее совершенным преступлениям", - заключил Валерий Горелых.

Как добавили в СК, по делу уже допрошен ряд свидетелей. Назначен комплекс экспертиз в отношении фигурантов, в том числе судебные психиатрические.

Теги: девушка, подростки, покушение, полиция, СК, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

