В Салехарде экс-сотрудница полиции подозревается в хищении денег

В Салехарде экс-должностное лицо отдела полиции подозревается в присвоении денежных средств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.



Салехардским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица органов внутренних дел, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

По версии следствия, в период с июня 2024 по ноябрь 2025 года в Салехарде подозреваемая, используя свое служебное положение в отделе полиции, незаконно начисляла подчиненным сотрудникам выплаты за совмещение вакантных должностей, а также за выход на работу в выходные дни, которые в последующем, по ее указанию, перечислялись на банковский счет фигурантки. Таким образом, она незаконно присвоила денежные средства в сумме более 700 тыс рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. Имя и конкретная должность сотрудницы не уточняется.

Следователями СК России проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

Преступление выявлено сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области во взаимодействии с ОРЧ СБ УМВД России по ЯНАО.