Роскомнадзор ограничил работу FaceTime в России

Роскомнадзор начал блокировать работу сервиса FaceTime в России. В ведомстве объяснили это так: "По данным правоохранительных органов, сервис Facetime используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан".

Ранее пользователи сервиса в России начали жаловаться на сбои в работе приложения, последнюю неделю он и вовсе перестал работать, передает Газета.Ру.

FaceTime — это сервис видео- и аудиозвонков от Apple, позволяющий пользователям устройств Apple (iPhone, iPad, Mac) общаться друг с другом бесплатно через интернет. Для использования FaceTime необходимо войти в систему с использованием Apple ID, и можно совершать вызовы, используя номер телефона или адрес электронной почты контакта.

Ранее Роскомнадзор заблокировал видео- и аудиозвонки в Telegram и WhatsApp*, также мотивировав это тем, что сервисы используют мошенники. В ведомстве не комментируют возможность мошенников и террористов использовать другие существующие мессенджеры и сервисы, например, пресловутый Max.

*мессенджер WhatsApp принадлежит американской технологической корпорации Meta, которую российский суд признал экстремистской организацией и запретил ее на территории РФ