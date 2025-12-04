Александр Авдеев обратился к Ассоциации работодателей и товаропроизводителей Владимирской области: Сейчас самое время обновить цели и ускориться!

04 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Обездолены из-за Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

Александр Авдеев обратился к Ассоциации работодателей и товаропроизводителей Владимирской области: Сейчас самое время обновить цели и ускориться!

Накануне губернатор Владимирской области Александр Авдеев принял участие в общем собрании Ассоциации работодателей и товаропроизводителей региона, которая объединяет руководителей 170 предприятий региона.

«Убеждён, что дальнейшее благосостояние нашей нации – в индустриализации, укреплении промышленности. А значит, многое зависит от вас – от того, как работает каждое предприятие и выстроено взаимодействие. Сейчас самое время обновить цели и ускориться. В стране – огромная конкуренция за кадры. Выиграть её можно только при условии модернизации, автоматизации производства, внедрения передовых технологий. Наращивание производительности труда даёт возможность увеличивать зарплаты. Чуткое отношение к общественным запросам, проблемам земляков – наша общая задача», – сказал Александр Авдеев, открывая мероприятие.

Глава региона подчеркнул, что одну из ключевых ролей в консолидации этих усилий играет областная Ассоциация работодателей и товаропроизводителей.

«В этом году нашему объединению – 33 года. Мы представляем деловые интересы крупного и среднего бизнеса, научных центров, вузов, отраслевых структур региона. Члены Ассоциации успешно реализуют государственную стратегию импортозамещения, решают вопросы ориентации на новые рынки, перехода на современные отечественные технологии. Сегодня перед нами стоят масштабные задачи нацпроектов технологического лидерства, в их числе «Новые материалы и химия», «Средства производства и автоматизации», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», – отметил президент региональной Ассоциации работодателей и товаропроизводителей Алексей Русаковский.

(2025)|Фото: avo.ru

В ходе заседания Губернатор вручил благодарственные письма активным членам Ассоциации – коллективам Владимирского электромоторного завода, предприятий «Освар» (Вязники) и «Красное Эхо» (Гусь-Хрустальный район).

Руководитель стекольного предприятия отметил, что сегодня бизнес всё чаще проявляет заинтересованность в работниках, которые получили фронтовую закалку. «Красное Эхо» возвращает на прежние места своих сотрудников, которые были призваны по мобилизации, помогает с трудоустройством и других заинтересованных ветеранов СВО. В первую очередь их задействуют в интеллектуальной работе, связанной с программированием.

(2025)|Фото: avo.ru

Вопросам полноценной интеграции ветеранов СВО в мирную трудовую жизнь была посвящена основная часть повестки заседания Ассоциации. Современные технологии и оборудование позволяют приспособить рабочие места для фронтовиков, которые имеют ограничения по здоровью. Бизнесу в этом помогает национальный проект «Кадры».

(2025)|Фото: avo.ru

Теги: александр авдеев, ассоциация работодателей, губернатор владимирской области


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети