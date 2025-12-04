Александр Авдеев обратился к Ассоциации работодателей и товаропроизводителей Владимирской области: Сейчас самое время обновить цели и ускориться!

Накануне губернатор Владимирской области Александр Авдеев принял участие в общем собрании Ассоциации работодателей и товаропроизводителей региона, которая объединяет руководителей 170 предприятий региона.

«Убеждён, что дальнейшее благосостояние нашей нации – в индустриализации, укреплении промышленности. А значит, многое зависит от вас – от того, как работает каждое предприятие и выстроено взаимодействие. Сейчас самое время обновить цели и ускориться. В стране – огромная конкуренция за кадры. Выиграть её можно только при условии модернизации, автоматизации производства, внедрения передовых технологий. Наращивание производительности труда даёт возможность увеличивать зарплаты. Чуткое отношение к общественным запросам, проблемам земляков – наша общая задача», – сказал Александр Авдеев, открывая мероприятие.

Глава региона подчеркнул, что одну из ключевых ролей в консолидации этих усилий играет областная Ассоциация работодателей и товаропроизводителей.

«В этом году нашему объединению – 33 года. Мы представляем деловые интересы крупного и среднего бизнеса, научных центров, вузов, отраслевых структур региона. Члены Ассоциации успешно реализуют государственную стратегию импортозамещения, решают вопросы ориентации на новые рынки, перехода на современные отечественные технологии. Сегодня перед нами стоят масштабные задачи нацпроектов технологического лидерства, в их числе «Новые материалы и химия», «Средства производства и автоматизации», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», – отметил президент региональной Ассоциации работодателей и товаропроизводителей Алексей Русаковский.

В ходе заседания Губернатор вручил благодарственные письма активным членам Ассоциации – коллективам Владимирского электромоторного завода, предприятий «Освар» (Вязники) и «Красное Эхо» (Гусь-Хрустальный район).

Руководитель стекольного предприятия отметил, что сегодня бизнес всё чаще проявляет заинтересованность в работниках, которые получили фронтовую закалку. «Красное Эхо» возвращает на прежние места своих сотрудников, которые были призваны по мобилизации, помогает с трудоустройством и других заинтересованных ветеранов СВО. В первую очередь их задействуют в интеллектуальной работе, связанной с программированием.

Вопросам полноценной интеграции ветеранов СВО в мирную трудовую жизнь была посвящена основная часть повестки заседания Ассоциации. Современные технологии и оборудование позволяют приспособить рабочие места для фронтовиков, которые имеют ограничения по здоровью. Бизнесу в этом помогает национальный проект «Кадры».