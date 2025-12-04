В Ханты-Мансийске произошел взрыв на АЗС

Сегодня, в 10.55 в Ханты-Мансийске произошел взрыв на автомобильной газозаправочной станции по ул. Мира. Пострадал один человек.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС Югры, в 10.56 к месту вызова были направлены силы и средства МЧС России. По прибытию первых пожарно спасательных подразделений наблюдалось разрушение помещения операторной. Открытого горения не было.

Пострадал оператор станции.

К ликвидации последствий были привлечены 16 сотрудников и пять единиц специальной техники МЧС России.