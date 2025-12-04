На Урале задержали студента, ездившего на авто с номерами ВОР

На Среднем Урале полицейские задержали студента, ездившего на автомобиле с номерами ВОР. Оказалось, что он купил их на маркетплейсе.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, в ходе патрулирования в Сухоложском районе инспекторы остановили водителя ВАЗ-2114 с номерными знаками В 000 ОР. За рулем сидел 17-летний студент техникума. В ходе проверки выяснилось, что автомобиль не стоит на учете в ГАИ и на нем находятся подложные госномера.

Сам студент рассказал полицейским, что приобрел их на маркетплейсе. Автомобиль действительно принадлежит ему, но родители, узнав о покупке, забрали ключи и запретили ездить. В момент задержания молодой человек утверждал, что лишь "перепарковывал" машину, а подложные номера установил "из-за красивого внешнего вида".

Как выяснили в Госавтоинспекции, водительских прав у парня нет. На него составлены административные материалы сразу по нескольким статьям КоАП РФ. Также решается вопрос о привлечении к ответственности его родителей.