04 Декабря 2025
Фото: пресс-служба ПАО &quot;ВымпелКом&quot;

Смартфоны резко повышают вероятность нарушений у подростков - исследование

Дети, которые получают смартфон в раннем возрасте, более подвержены проблемам со здоровьем. Это показало американское исследование, опубликованное в рецензируемом научном журнале Pediatrics.
На достаточно большой выборке из более чем 10 тыс. подростков было исследовано влияние смартфона на здоровье с позиции статистической взаимосвязи с частотой различных нарушений. Была получена корреляция между временем владения смартфоном и возрастом первого приобретения смартфона с депрессией, ожирением и недостатком сна в возрасте 12 лет. Модель была скорректирована с учетом демографических и социально-экономических переменных, половым созреванием и других факторов.

У тех, кто имел смартфоны в 12 лет, вероятность депрессии была на 31% выше, чем у их сверстников без смартфонов, вероятность ожирения - на 40% выше, частота недосыпания - на 62% выше. Среди детей, у которых в 12 лет не было смартфона, а в 13 уже был, оказались значительно выше риски значимых психопатологий (на 57%) и недосыпания (на 50%) по сравнению с теми, кто и в 13 лет не получил смартфона. Хотя статистическая корреляция не означает однозначных причинно-следственных связей, полученные таким образом результаты говорят о том, что они явно существуют, в данном случае - что ранее получение смартфона ребенком действительно повышает риск нарушений здоровья.

"Исследование на большом фактическом материале дает подтверждение мнению, набирающему сторонников среди родителей и специалистов: ради здоровья детей смартфон должен быть полностью запрещен до 13-14 лет", - пишет председатель Российского Национального комитета по защите от неионизирующих излучений Олег Григорьев.

О вреде гаджетов для здоровья ранее было получено много данных. В том числе они признаны вероятным канцерогеном Международным агентством по исследованию рака (IARC). Об их негативном влиянии на умственное развитие говорят уже во всем мире. В начале 2025 года один из самых богатых людей мира - учредитель и владелец информационного агентства Bloomberg Майкл Блумберг призвал полностью отказаться от гаджетов в образовании, от чего дети просто тупеют.

Как считает председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев, только родители могут решать, когда покупать ребенку смартфон. В этом смысле он не согласен с авторами исследования, которые призывают на государственном уровне запретить детям иметь смартфон. То же самое предлагает член-корреспондент РАН, лидер "Родной школы" профессор Алексей Савватеев.

Российские власти пока прямо признают лишь то, что смартфон нельзя давать в самом раннем возрасте. Но косвенно - и в более старшем, так как, согласно рекомендациям Минздрава РФ, суммарная продолжительность работы с электронными устройствами, оборудованными экранами, не должна превышать 2,5 часа в день даже для старшеклассников, а для более младших возрастов и того меньше. Эти нормы вряд ли можно выдержать, имея личный смартфон.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

