Путин назвал встречу с Уиткоффом и Кушнером "очень полезной"

Встреча с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером была необходимой и полезной, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью India Today.

По словам российского лидера, она продлилась долго (пять часов), так как пришлось пройти по каждому пункту плана.

Путин добавил, что предложения, которые американская сторона привезла в Москву, так или иначе были основаны на договоренностях, достигнутых с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Американская сторона разделила 27 пунктов плана Трампа на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно, уточнил российский лидер. По словам Путина, Россия не согласилась с какими-то пунктами мирных предложений США по Украине, но это "сложная работа".

2 декабря вечером в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, что, хотя компромиссы пока не найдены и саммит лидеров не готовится, диалог будет продолжен.

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News сообщил, что камнем преткновения в переговорах по урегулированию конфликта на Украине являются оставшиеся под контролем Киева 20% территории ДНР.