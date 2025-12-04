04 Декабря 2025
Общество Свердловская область
Фото: Алексей Варзегов

"Он обязательно станет машинистом". Волонтерский центр РМК исполнил мечту 10-летнего мальчика

Мальчик с редким генетическим заболеванием попробовал себя в роли машиниста поезда в Екатеринбурге. Желание ему помог исполнить Волонтерский центр РМК.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, 10-летний Степа с раннего детства увлекался поездами и говорил маме о своей мечте стать машинистом. Исполнить желание помог проект "Мечтай со мной": его реализуют Волонтерский центр РМК и "Движение первых", исполняя желания детей с особенностями здоровья.

У Степы редкое генетическое заболевание – миодистрофия Дюшенна-Беккера. В пять лет мальчик начал жаловаться на усталость и боль в ногах после занятий футболом. Только через два года обследований врачи подтвердили диагноз.

10-летний Стёпа попробовал себя в роли машиниста поезда в Екатеринбурге(2025)|Фото: Алексей Варзегов

Но в случае Степы болезнь протекает в легкой форме и не считается прогрессирующей. Поддерживать здоровье ребенка помогают специальные препараты и занятия лечебной физкультурой.

Чтобы порадовать сына, мать мальчика написала о его увлечении на проект "Мечтай со мной".

10-летний Стёпа попробовал себя в роли машиниста поезда в Екатеринбурге(2025)|Фото: Алексей Варзегов

"Степа с ранних лет увлекается поездами, любит читать о них в энциклопедиях, говорит, что в будущем обязательно станет машинистом. Это желание появилось, потому что мы всей семьей любим путешествовать на поезде", - рассказала Ирина.

Желание исполнилось буквально через месяц после празднования 10-летия Степы. Активисты Волонтерского центра РМК организовали экскурсию для всей семьи на железнодорожный вокзал "Екатеринбург-Пассажирский".

10-летний Стёпа попробовал себя в роли машиниста поезда в Екатеринбурге(2025)|Фото: Алексей Варзегов

"Узнав о желании ребенка, мы тут же связались с РЖД, и нам помогли организовать приезд мальчика. Начальник вокзала лично провел экскурсию для семьи, рассказал интересные факты и познакомил с машинистами. Степу проводили в кабину машиниста, где он смог посидеть за пультом управления. Мальчик понял, какая это сложная и ответственная работа, но не испугался, а загорелся еще сильнее", - отметил директор Волонтерского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников.

10-летний Стёпа попробовал себя в роли машиниста поезда в Екатеринбурге(2025)|Фото: Алексей Варзегов

После этого семье дали возможность прокатиться на детской железной дороге.

10-летний Стёпа попробовал себя в роли машиниста поезда в Екатеринбурге(2025)|Фото: Алексей Варзегов

Теги: машинист, ребенок, мечта, волонтеры, поезд, РМК


