Россиян не будут заставлять проходить психиатрическое освидетельствование перед сделками с недвижимостью

Росреестр не станет обязывать граждан проходить психиатрическое освидетельствование перед сделками по купле-продаже недвижимости. В ведомстве считают, что такое требование противоречило бы Конституции, в которой обозначена неприкосновенность частной жизни.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил проверять продавцов жилья на дееспособность, чтобы избежать мошенничества с недвижимостью по так называемым "бабушкиным схемам", когда продавец внезапно заявляет, что совершил сделку под психологическим давлением мошенников.

У органов регистрации прав нет доступа к медицинской информации граждан, а также знаний для оценки состояния здоровья сторон сделки, передает РБК со ссылкой на ответ Росреестра на предложение Нилова.

Также в ведомстве отметили, что в случаях, когда граждане продают квартиры под давлением мошенников, продавцы не лишены дееспособности, иначе бы по закону не могли совершать сделки.