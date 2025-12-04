Рада лишила русский язык даже формальной защиты

Рада лишила русский язык последней формальной защиты со стороны Европейской хартии региональных языков, исключив его из списка языков, подлежащих защите.

Ранее сообщалось, что такой проект был разработан, но ЕС заставил Киев отозвать его. И вот Рада таки приняла скандальный закон, который идет вразрез даже с европейскими нормами. В Киеве решили, что в названии документа термин minority languages был переведен неправильно. Там речь о языках, на которых говорит небольшое количество людей. Но к русскому это не относится. Однако тем самым Рада признала, что на русском на Украине говорит огромное количество людей.

Это решение Рады выглядит как попытка подчеркнуть, что Киев не будет идти на уступки по языку. И Европа в этот раз дружно промолчала, так как с ЕС план попытки срыва мирных переговоров был согласован, пишет "Украина.ру". Документ приняли в крайней спешке, сразу в первом и втором чтении, и сразу же направили на подпись Зеленскому. Так обычно действует парламент, когда стоит задача показать фигу. И хотя дни нынешнего киевского режима сочтены, было специально решено "нагадить перед уходом".

Языковой вопрос всегда был одним из главных политических вопросов на Украине, на котором спекулировали политики, обещавшие его защиту. Притом что свободное использование и защита русского языка гарантированы статьей 10 конституции Украины. На нем продолжает говорить большинство населения республики, сетуют киевские чиновники, называющие малые проценты тех, кто говорит на мове. По последним данным, даже в Киеве только 17% учеников общаются на мове в школе.