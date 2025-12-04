Судьи и сенаторы пожаловались на "притеснения" со стороны дорожных камер

Дорожные камеры, фиксирующие нарушения ПДД, не учитывают "особый" статус некоторых нарушителей, таких как судьи, прокуроры, депутаты и чиновники. В законе не определен механизм освобождения должностных лиц от наказания, зафиксированного камерами, пишет "Коммерсант". Единого мнения у самих "привилегированных" слоев нет: некоторые из них считают, что неприкосновенность надо распространить и на автоматические штрафы, другие выступают за равенство всех на дороге, ведь правовой иммунитет дается для независимости от людей, а не от техники.

Тему таких штрафов подняли в Совете Федерации. Сенатор Максим Кавджарадзе заявил, что неприкосновенность – это не "личная привилегия" судей, прокуроров и народных избранников, а способ защиты от "внешнего давления и необоснованного преследования". Как камеры видеофиксации могут оказывать давление и действовать в интересах каких-то определенных людей сенатор не пояснил.

Сами судьи говорят, что пробел в применении законодательства действительно есть, в каких-то случаях должностным лицам с иммунитетом удается через суд опротестовать штрафы, а в каких-то – нет. Но в целом проблема массового характера не носит.

Напомним, в этом году власти ужесточили правила и обязали рядовых водителей не просто уступать дорогу машинам чиновников – увидев спецтранспорт, граждане должны перестроиться в другой ряд или вовсе съехать на обочину. Также спецтранспорт нельзя опережать по соседней полосе, даже "двигаться в непосредственной близости" с ним.

Поправки касаются не машин "скорой помощи", полиции, пожарной или других экстренных служб – это делается для пропуска кортежей высших чиновников, которые сопровождают машины ГИБДД или ФСО. Министерство транспорта уверяло: такие поправки необходимы для безопасности объектов госохраны "в условиях проведения СВО и усиления террористических угроз".

Если водитель не держится на почтенном расстоянии от проезжающего в кортеже чиновника, его могут оштрафовать на 500 руб. или лишить его прав на срок до трех месяцев.