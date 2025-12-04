Украина приняла бюджет с дефицитом 45 млрд долларов, но трехкратным повышением зарплат депутатов

Украинская Рада приняла бюджет на 2026 год с дефицитом почти 2 трлн гривен, или 45 млрд долларов.

Перед голосованием министр финансов Сергей Марченко заверил, что деньги дадут "международные партнеры". Однако из этих 45 млрд поступление по меньшей мере половины - это просто желание Киева, которые ничем не подкреплены, заявил депутат Ярослав Железняк.

В целом расходы бюджета на 66% превышают его доходы, что свидетельствует о гигантских военных расходах и общем критическом положении экономики страны. Характерно, что зарплаты военнослужащим поднимать не будут, потому что на это уже нет средств. Этот пункт вызвал резкое недовольство "оппозиции". Немного увеличился прожиточный минимум, который превысит лишь 3 тыс. гривен, или около 6 тыс. рублей.

Издание "Страна" пишет, что смысл принятия бюджета вообще непонятен, так как правящий режим исходит из того, что получит от западных кураторов около 60 млрд долларов, но давать столько украинским коррупционерам желания на Западе никто не выказывает, разве что можно украсть замороженные российские активы, но эта затея очень многим не нравится и в ЕС.

Единственный вывод, который можно сделать по результатам голосования за бюджет, состоит в том, что Зеленскому пока удается предотвратить раскол правящей фракции, об угрозе которого говорят все громче. Но это одновременно укрепляет главу фракции Давида Арахамию, который предлагал убрать "серого кардинала" Зеленского Андрея Ермака, а центр власти сместить из офиса Зеленского в Раду. Теперь Арахамия получит больше реальных рычагов власти. И то, что ему удалось сплотить вокруг себя фракцию, усиливает прежде всего его самого, а не Зеленского.

Бюджет был принят под традиционные крики "Ганьба!" всего 257 голосами при минимуме 226. В полном составе против проголосовали "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Евросолидарность" Петра Порошенко (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

При этом депутаты заложили в бюджет повышение зарплат самим себе в три раза. Этот пункт ни у кого никаких возражений не вызвал.



