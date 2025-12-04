В Госдуму внесли законопроект об ограничении работы круглосуточных магазинов

В Госдуму внесен законопроект об ограничении работы круглосуточных магазинов в России. Причина – граждане находят возможность купить алкоголь в таких заведениях, несмотря на запрет продажи спиртных напитков после 23 часов (в некоторых регионах – с более раннего времени). Авторами законопроекта выступили депутаты Заксобрания Кировской области.

В пояснительной записке к законопроекту законодатели признают: контролирующие органы не в состоянии обеспечить соблюдение действующих законов: "Небольшие магазины, работающие в формате "24 часа", вопреки установленным на федеральном уровне запретам, продолжают осуществлять незаконную торговлю алкогольной продукцией в ночное время". Более того: своей инициативой авторы документа хотят еще и побороть незаконную продажу фальсификата – по их словам, многие "круглосуточные точки" торгуют именно им, передают "Известия".

Из текста законопроекта не понятно, почему в Кировской области считают, что такие нарушители вдруг начнут соблюдать запрет на ночную торговлю.