ЕС рискует лишиться 190 миллиардов долларов при конфискации активов РФ

Страны ЕС могут лишиться почти двухсот миллиардов долларов при конфискации российских активов. Об этом сообщает РИА Новости на основе данных национальных статслужб.

Евросоюз, по данным на 2024 год, может потерять как минимум 190 миллиардов прямых инвестиций в российскую экономику. При этом сумма может значительно вырасти из-за счетов типа "С", куда с начала СВО поступали средства резидентов недружественных стран.

Ранее Еврокомиссия утвердила планы финансовой поддержки Украины на 2026-2027 годы. Как сообщила пресс-служба ЕК, пакет инициатив включает так называемый "репарационный заем" для Киева. Его планируется предоставить за счет доходов от замороженных активов России. Во-вторых, в качестве альтернативы предложен масштабный кредит ЕС в размере 90 млрд евро, который будет обеспечен бюджетом союза.

Замороженные активы РФ на территории ЕС оцениваются примерно в 210 миллиардов евро. Из них около 185 миллиардов находятся в бельгийском депозитарии Euroclear.