Житель Пермского края выпрыгнул из движущегося поезда после ссоры с супругой

39-летний житель Пермского края на ходу выпрыгнул из поезда Ижевск - Екатеринбург из-за ссоры с женой и скрылся в неизвестном направлении. Из-за этого поступка проводник вагона был вынужден сорвать стоп-кран для предотвращения возможной трагедии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе транспортной полиции Ижевска.

На следующий день после инцидента мужчина появился на железнодорожном вокзале станции Ижевск, где был опознан дежурной по вокзалу, и вызван наряд полиции.

В ходе разбирательства выяснилось, что причиной противоправного поступка стала ссора с супругой. На вокзал правонарушитель прибыл, чтобы вновь приобрести билет на поезд для продолжения пути домой.

По результатам проверки в отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ "Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном или водном транспорте". Мужчине назначен штраф в размере 2000 рублей.