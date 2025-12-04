Кулеба: Украина потеряет еще территории в 2026 году

В 2026 году Украина потеряет еще больше людей и территорий, так как сил для изменения динамики у нее нет. Об этом заявил бежавший за границу бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. При этом он делает странный вывод, что и через год условия России будут те же. Но имеет в виду, вероятно, что надеяться на какое-либо улучшение Киеву не стоит.

На днях он сказал, что Украину ждет "тактическое поражение, но стратегическая победа". Потому что скоро наступит "очень-очень сложное время, когда наконец-то придется признать очень тяжелую правду", зато это позволит "построить будущее". Насколько можно понять, он имеет в виду, что оставшаяся под контролем Киева территория наконец-то начнет строить "европейское будущее".

Накануне преемник Кулебы нынешний глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что со стороны Киева никаких компромиссов в отношении территорий не будет. И на Западе это поддерживают. Там все еще продолжают говорить о том, что Украине нужно обеспечить достойные условия мирного урегулирования, но все чаще в СМИ пишут о неизбежности отказа от российских регионов.

Российские официальные лица призывают Украину и Запад понять, что через некоторое время условия для мирного урегулирования будут для Украины еще хуже. Но и сейчас киевский режим должен вывести свои свои войска со всех конституционных территорий России.