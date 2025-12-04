Трамп: Условия урегулирования для Киева значительно ухудшились

Президент США Дональд Трамп заявил, что условия заключения мирного договора значительно ухудшились для Киева с момента его встречи с Владимиром Зеленским в феврале.

Трам напомнил, что говорил тогда "об отсутствии козырей" у Украины. "Я сказал (Зеленскому - ред.), что у вас нет карт. Вот тогда и нужно было договариваться", - цитирует РИА Новости американского лидера.

По его словам, Зеленский, вопреки его совету, решил тогда не идти на сделку, в итоге "многие вещи" сложились против Украины.

Напомним, в конце февраля в Вашингтоне между президентами состоялся разговор на повышенных тонах, Зеленский часто перебивал Трампа и требовал поддержки, в итоге Трамп буквально отчитал Зеленского и попросил уехать. Украинский президент досрочно покинул Белый дом, совместная пресс-конференция была отменена.

Во время встречи Трамп заявил Зеленскому, что он не имеет права ничего диктовать Вашингтону по поводу завершения конфликта, и находится не в очень выгодной позиции.