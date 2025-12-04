04 Декабря 2025
Общество Свердловская область
Фото: Фонд &quot;Защитники Отечества&quot;

Денис Паслер: В Свердловской области создают условия для трудоустройства ветеранов СВО 

Для участников специальной военной операции в Свердловской области открыто более 13 тысяч вакансий в различных сферах — от промышленного производства до социального обслуживания и торговли. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем канале в MAX. Он отметил, что в регионе создают необходимые условия для трудоустройства ветеранов СВО.

"В Свердловской области для бойцов, выполнивших боевые задачи на передовой, работает несколько программ адаптации. Один из самых важных вопросов, безусловно, — трудоустройство наших ребят. И это направление мы отрабатываем совместно со всеми ответственными службами и региональными предприятиями. Одними из первых мы разработали новый комплекс мер поддержки. Для участников СВО сейчас открыто более 13 тысяч вакансий в различных сферах — от промышленного производства до социального обслуживания и торговли. Работодатели, трудоустроившие бойцов, получают субсидию из областного бюджета на выплату заработной платы", — написал Денис Паслер.

Денис Паслер(2025)|Фото: Накануне.RU

Губернатор сообщил, что через центры занятости в регионе на сегодня трудоустроены 211 ветеранов спецоперации и 210 членов их семей, более 260 человек получили новую квалификацию. Специалисты центров сопровождают на всех этапах трудоустройства.

(2025)|Фото: Фонд "Защитники Отечества"

"Большую работу проводит региональный филиал фонда „Защитники Отечества“. За каждым обратившимся закреплен социальный координатор, который помогает по разным вопросам. Сегодня на сопровождении координаторов — около 9 тысяч участников СВО", — подчеркнул глава региона.

Участники региональной программы "Управленческие кадры Урала" также продолжают обучение, а бойцы, которые хотят открыть свой бизнес, участвуют в проекте "Патриоты". Также ранее Денис Паслер объявил о снижении арендной платы за землю в десять раз для указанных категорий жителей с 1 января 2026 года.

(2025)|Фото: Фонд "Защитники Отечества"

"Поддержка героев и их семей — наша общая ответственность. Все службы и ведомства нацелены на оказание необходимой помощи ветеранам СВО. Спасибо всем, кто участвует в этой важной работе", — отметил Денис Паслер.

Трудоустройство и профессиональная подготовка участников СВО реализуются в рамках национального проекта "Кадры", направленного на развитие системы образования, повышение квалификации работников и обеспечение экономики страны востребованными специалистами.

(2025)|Фото: Фонд &quot;Защитники Отечества&quot;

Теги: трудоустройство, ветеран СВО, национальный проект Кадры


