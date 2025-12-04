Денис Паслер: В Свердловской области создают условия для трудоустройства ветеранов СВО

Для участников специальной военной операции в Свердловской области открыто более 13 тысяч вакансий в различных сферах — от промышленного производства до социального обслуживания и торговли. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем канале в MAX. Он отметил, что в регионе создают необходимые условия для трудоустройства ветеранов СВО.

"В Свердловской области для бойцов, выполнивших боевые задачи на передовой, работает несколько программ адаптации. Один из самых важных вопросов, безусловно, — трудоустройство наших ребят. И это направление мы отрабатываем совместно со всеми ответственными службами и региональными предприятиями. Одними из первых мы разработали новый комплекс мер поддержки. Для участников СВО сейчас открыто более 13 тысяч вакансий в различных сферах — от промышленного производства до социального обслуживания и торговли. Работодатели, трудоустроившие бойцов, получают субсидию из областного бюджета на выплату заработной платы", — написал Денис Паслер.

Губернатор сообщил, что через центры занятости в регионе на сегодня трудоустроены 211 ветеранов спецоперации и 210 членов их семей, более 260 человек получили новую квалификацию. Специалисты центров сопровождают на всех этапах трудоустройства.

"Большую работу проводит региональный филиал фонда „Защитники Отечества“. За каждым обратившимся закреплен социальный координатор, который помогает по разным вопросам. Сегодня на сопровождении координаторов — около 9 тысяч участников СВО", — подчеркнул глава региона.

Участники региональной программы "Управленческие кадры Урала" также продолжают обучение, а бойцы, которые хотят открыть свой бизнес, участвуют в проекте "Патриоты". Также ранее Денис Паслер объявил о снижении арендной платы за землю в десять раз для указанных категорий жителей с 1 января 2026 года.

"Поддержка героев и их семей — наша общая ответственность. Все службы и ведомства нацелены на оказание необходимой помощи ветеранам СВО. Спасибо всем, кто участвует в этой важной работе", — отметил Денис Паслер.