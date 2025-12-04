Мошенники заставили челябинскую школьницу отдать почти 2 млн рублей "сестре в Екатеринбург"

В Челябинске школьница по указанию мошенников отдала около 2 млн рублей семейных накоплений. Она сделала это под видом передачи "сестре в Екатеринбург".

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Челябинской области, девятикласснице позвонил неизвестный, назвавшийся "сотрудником цветочного магазина", и под предлогом подтверждения заказа выманил код из СМС. Затем школьнице начали звонить якобы сотрудники портала Госуслуг и Росфинмониторинга, которые сообщили о "взломе личного кабинета" и "использовании данных для пособничества недружественной стране".

Угрозами мошенники заставили девочку взять из домашнего сейфа наличные на сумму 1,8 млн рублей, в том числе в иностранной валюте. По указу аферистов школьница упаковала деньги и под видом передачи "сестре в Екатеринбург" отдала прибывшему курьеру.

Уже после девятиклассница рассказала полицейским, что злоумышленники предлагали и ей поехать в другой город, чтобы "проверить наличные". Однако она отказалась, побоявшись, что ее потеряет мать.

Челябинские силовики возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Сейчас проводится расследование.

Напомним, на днях дочь-школьница ведущей из Екатеринбурга Ксении Телешовой попалась на уловки мошенников и отдала аферистам 7 млн рублей.