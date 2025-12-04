СК возбудил дело после домогательств подростка к девочке у подъезда в Екатеринбурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело по инциденту в Екатеринбурге, где подросток домогался к девочке на улице.

Сообщалось, что все случилось в микрорайоне ЖБИ. Некий подросток пристал к девочке у подъезда и совершал непристойные движения.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, по факту инцидента у дома по улице Высоцкого в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело. Речь идет о части 4 статьи 132 УК РФ – "Иные действия сексуального характера".

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, личность несовершеннолетнего сотрудниками уголовного розыска уже установлена.

"Он в сопровождении своего отца был доставлен для опроса. Юноша и его родители граждане РФ. Отец работает таксистом, мать – в декретном отпуске", - отметил полковник Горелых.

Как добавили в СК, сейчас по делу выполняются все необходимые следственные действия.