Собянин: Во всех секторах экономики Москвы не хватает кадров

Экономика Москвы столкнулась с острой нехваткой кадров, общий дефицит оценивается в 500 тыс. специалистов.

Об этом в эфире "Москва 24" сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, особенно востребованы высококвалифицированные рабочие, на долю которых приходится до 70% всех вакансий.

Градоначальник отметил, что проблема с рабочими специальностями существовала и ранее, но в последнее время значительно обострилась из-за демографических тенденций и стремительного роста экономики города.

Тем временем, в ПТУ отправили рекордное за 50 лет количество российских школьников. Общая численность студентов в системе достигла 3,9 млн человек.