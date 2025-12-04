Рекордное за 50 лет количество российских школьников отправили в ПТУ

На Всероссийском кадровом форуме в Москве министр просвещения РФ Сергей Кравцов озвучил впечатляющие показатели приёма в учреждения среднего профессионального образования.

По информации Минпросвещения, в 2025 году система СПО зафиксировала максимальный за полвека уровень набора учащихся. В колледжи и техникумы зачислено около 1,3 млн человек. Общая численность студентов в системе достигла 3,9 млн человек. Количество бюджетных мест выросло до 850 тыс. (за последние пять лет увеличение составило 150 тыс. мест).

Кравцов подчеркнул важность подготовки специалистов среднего звена для экономики страны. "В среднем ежегодно экономике необходимо от 1,2 до 1,6 млн специалистов СПО", - указал он.

Особого внимания заслуживает структурный сдвиг в распределении бюджетных мест: на сегодняшний день 56 % из них отведено под технические специальности. Это свидетельствует о целенаправленной политике по наращиванию кадрового потенциала в индустриальных и технологических отраслях.

Ранее комитет Госдумы по просвещению одобрил законопроект, продлевающий эксперимент по упрощению поступления в колледжи и техникумы до 2029 года и расширяющий число регионов-участников.