Ожидается рост цен на новостройки на 6% в 2026 году

Рынок новостроек ждет "новая нормальность": ввод жилья может упасть на 20%.

Согласно совместному исследованию "Яков и Партнеры" и Единого ресурса застройщиков, объем ввода нового жилья в 2026 году может снизиться до 41 млн кв. м, что на 20% ниже рекордного уровня 2023 года. Переносы сроков сдачи достигнут исторического максимума в 16,2 млн кв. м.

Аналитики констатируют завершение эпохи высоких темпов роста. Рынок сжимается из-за удорожания финансирования (ставки по проектным кредитам растут) и роста себестоимости строительства. Маржинальность проектов теперь оценивается в скромные 5-10%.

В ответ на это девелоперам предстоит кардинально пересмотреть подходы: перейти от модели "строить больше" к модели "строить эффективнее". Ключевыми рычагами адаптации названы оптимизация земельного банка, фокус на марже, а не на выручке, и стандартизация продукта. При этом цены на жилье, по прогнозам, продолжат расти примерно на 6% в год, сообщает Forbes.

Почти три четверти россиян (72%) недовольны своим нынешним жильем, таковы данные исследования застройщика "ПИК", проведенного в городах-миллионниках. Чаще всего граждане жалуются на планировку и отделку недвижимости.