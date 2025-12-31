Путин и Лукашенко созвонились

Президенты России и Белоруссии поговорили по телефону.

Белорусский лидер Александр Лукашенко дал высокую оценку новогоднему обращению своего коллеги, которое уже успел лично посмотреть в интернете. Президенты обсудили ситуацию последних дней, в том числе события, связанные с атакой беспилотников на резиденцию президента России.

Политики обсудили также иные наиболее актуальные вопросы. Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о предстоящих встречах после Нового года и совместных мероприятиях, сообщает близкий к белорусскому президенту telegram-канал "Пул первого".