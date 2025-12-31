31 Декабря 2025
О реформе НДС и патентов

Фото: Leah Millis / Reuters

Выборы в 2026 году пройдут более чем в 60 странах

В 2026 году выборы пройдут более чем в 60 странах. Не считая выборов в Госдуму, это будут важные выборы в конгресс США, где республиканцы могут потерять большинство, что чревато изменением позиции США по Украине.

Сейчас у республиканцев небольшой перевес в обеих палатах, что позволяет принимать любые законы, если только их поддерживают все представители партии. Сенатор РФ Алексей Пушков считает, что в отношениях между Россией и США многое будет зависеть как раз от предстоящих выборов в конгресс. Если демократы вернут контроль над конгрессом, президент США Дональд Трам станет "хромой уткой", а отношения с США испортятся. Для России это будут важные выборы. Как обычно, переизбирается треть сенаторов и все 435 членов палаты представителей. Они пройдут 3 ноября.

В 2025 году в ряде ключевых штатов заранее начали готовиться к схватке, перекраивая границы округов, чтобы обеспечить победу на выборах. Так сделали в Техасе, чтобы там побеждали республиканцы. Техас имеет 38 мест в палате представителей конгресса. Это в целом "красный" штат, но из 38 человек в палате представителей только 25 у республиканцев, а 13 - у демократов. Изменения карты избирательных округов могут принести республиканцам дополнительные пять мест от Техаса. Это немалое количество, учитывая, что сейчас в палате представителей перевес республиканцев минимальный - 219 против 212. Однако в Калифорнии сделали то же самое. Демократы в результате могут тоже получить пять дополнительных мест. Прогнозы по выборам в Сенат пока дают небольшое преимущество все же республиканцам, которые имеют шансы сохранить свой контроль.

Также президентские и парламентские выборы в новом году пройдут в Бразилии, Колумбии и Перу.

В Европе важными будут парламентские выборы в апреле в Венгрии, которые определят, останется ли у власти премьер-министра Виктор Орбан, который является противником военной поддержки Украины и ее членства в ЕС и НАТО. Его оппонентом считается глава оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр, выступающий за принятие Украины в ЕС. Ранее Орбан говорил, что в стране действуют украинские спецслужбы при поддержке Брюсселя, чтобы сменить власть в Венгрии.

В Дании и Швеции будут парламентские выборы, в Португалии - президентские, которые пройдут уже 18 января. Президента будут избирать также в Болгарии, Эстонии и непризнанном Приднестровье.

В Армении парламентские выборы пройдут 7 июня. Они определят, сохранит ли власть Никол Пашинян. Армянская оппозиция заявляет о вмешательстве Европы во внутренние дела страны.

Выборы президента или парламента пройдут во многих странах Африки и Азии.

