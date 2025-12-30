30 Декабря 2025
Фото: Накануне.RU

МИД России выразил протест Латвии, Литве и Эстонии

Россия вызвала глав дипломатических миссий Латвии, Литвы и Эстонии и заявила решительный протест в связи с новыми ограничениями для российских посольств, сообщили Накануне.RU в МИД России.

30 декабря временным поверенным в делах прибалтийских стран в Москве было указано, что вводимые ими нормы, регламентирующие административно-хозяйственную деятельность посольств РФ в Риге, Вильнюсе и Таллине, являются противоправными.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что эти меры значительно затруднят работу загранучреждений и грубо нарушают статью 25 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Согласно ей, государство пребывания обязано предоставлять "все возможности" для выполнения функций представительства. Кроме того, дискриминационный характер требований противоречит пункту 1 статьи 47 Конвенции, запрещающей проводить дискриминационную политику между государствами.

Российская сторона заявила, что оставляет за собой право на принятие соответствующих ответных мер.

Теги: МИД России, протест, Латвия, Литва, Эстония


