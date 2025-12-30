ФАС одобрила сделку по объединению "Росспиртпрома" и "Татспиртпрома"
Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку по приобретению "Росспиртпромом" крупнейшего в стране производителя водки – "Татспиртпрома", передает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.
Сделка готовилась в течение года. Сегодня было подписано юридически обязывающее соглашение о продаже. Подписало его АО "Связьинвестнефтехим" — через эту компанию "Татспиртпром" принадлежит правительству Татарстана.
Сумма сделки не раскрывается. "Татспиртпром" утверждает, что речь идет о "рыночной цене на основании независимой оценки".
Объединятся компании не будут – соглашение предусматривает сохранение двух юрлиц. Головные офисы объединенной компании разместятся в Казани.
В 2024 году сам "Росспиртпром" был приватизирован: Росимущество продало его ООО "Бизнес-Альянс" за 8,3 млрд руб. (или на 27% ниже стартовой цены на аукционе, к которому был допущен единственный участник).