ФАС одобрила сделку по объединению "Росспиртпрома" и "Татспиртпрома"

Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку по приобретению "Росспиртпромом" крупнейшего в стране производителя водки – "Татспиртпрома", передает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Сделка готовилась в течение года. Сегодня было подписано юридически обязывающее соглашение о продаже. Подписало его АО "Связьинвестнефтехим" — через эту компанию "Татспиртпром" принадлежит правительству Татарстана.

Сумма сделки не раскрывается. "Татспиртпром" утверждает, что речь идет о "рыночной цене на основании независимой оценки".

Объединятся компании не будут – соглашение предусматривает сохранение двух юрлиц. Головные офисы объединенной компании разместятся в Казани.

В 2024 году сам "Росспиртпром" был приватизирован: Росимущество продало его ООО "Бизнес-Альянс" за 8,3 млрд руб. (или на 27% ниже стартовой цены на аукционе, к которому был допущен единственный участник).