Путин подписал указ о привлечении резервистов к охране от атак беспилотников

Президент России Владимир Путин подписал 30 декабря указ о проведении специальных сборов для граждан, пребывающих в мобилизационном людском резерве Минобороны (резервистов).

"Направить в 2026 году на специальные сборы граждан РФ, пребывающих в мобилизационном людском резерве ВС РФ, для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения", - говорится в указе.

Правительству России поручено создать перечень таких объектов.

Поправки, по которым резервисты будут охранять от беспилотников критически важные объекты, были приняты Госдумой в ноябре 2025 года. Тогда решение объяснили увеличением атак ВСУ по территории РФ.

Резервисты – это граждане, добровольно заключившие контракт с Минобороны. В обычное время они живут гражданской жизнью, но в случае (и на время) с боров получают статус военнослужащих.